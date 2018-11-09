Смольный продолжит борьбу с коммунальными квартирами в центре Петербурга

Соответствующие изменения будут внесены в городскую программу расселения коммунальных квартир.

«Изменения, предусмотренные проектом закона, позволят в течение года оказать в первоочередном порядке финансовое содействие в улучшении жилищных условий указанной категории граждан, что существенно сократит число граждан, проживающих в коммунальных квартирах и нуждающихся в улучшении жилищных условий на протяжении 15 лет и более», — отмечает пресс-служба Смольного.

Всего в городе насчитывается 83,7 тысяч семей, которые состоят на государственном учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. За 2018 год выплаты в рамках программы получили почти 3 тысячи человек на сумму чуть более 3 млн. рублей, сообщает пресс-служба Смольного.