Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал на 15 процентов
В конце июня Владимир Путин поручил продлить крайне популярную у россиян программу льготного ипотечного кредитования, направленную на стимулирование спроса на квартиры в новостройках. Однако, вместе с хорошей новостью о продлении, пришла и плохая – об ухудшении условий кредитования.
Ипотечная ставка, ранее составлявшая 6,5 процентов годовых, была увеличена до 7 процентов, но гораздо большей проблемой стало введение единого для всех регионов максимального размера кредита, равного 3 миллионам рублей. В Санкт-Петербурге, где еще недавно на льготных условиях можно было получить до 12 миллионов, ухудшение условий кредитования оказалось особенно заметным и незамедлительно сказалось на спросе.
За последний месяц доля ипотечных сделок в Петербурге упала на 15 процентов и предпосылок для восстановления спроса на сегодняшний день не наблюдается. По оценкам экспертов падение продолжится и к концу года достигнет 20 процентов, что неминуемо приведет к уменьшению стоимости квартир в новых домах.
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