Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +19 погода в Петербурге
Доллар 73.99
Евро 87.03
Юань 1.14
Недвижимость

Спрос на жилье в Санкт-Петербурге упал на 15 процентов

Недвижимость
В Петербурге упал спрос на жилье В Петербурге упал спрос на жилье Основные причины: небывало высокие цены на недвижимость и изменение условий программы льготного ипотечного кредитования.

В конце июня Владимир Путин поручил продлить крайне популярную у россиян программу льготного ипотечного кредитования, направленную на стимулирование спроса на квартиры в новостройках. Однако, вместе с хорошей новостью о продлении, пришла и плохая – об ухудшении условий кредитования.

Ипотечная ставка, ранее составлявшая 6,5 процентов годовых, была увеличена до 7 процентов, но гораздо большей проблемой стало введение единого для всех регионов максимального размера кредита, равного 3 миллионам рублей. В Санкт-Петербурге, где еще недавно на льготных условиях можно было получить до 12 миллионов, ухудшение условий кредитования оказалось особенно заметным и незамедлительно сказалось на спросе.

За последний месяц доля ипотечных сделок в Петербурге упала на 15 процентов и предпосылок для восстановления спроса на сегодняшний день не наблюдается. По оценкам экспертов падение продолжится и к концу года достигнет 20 процентов, что неминуемо приведет к уменьшению стоимости квартир в новых домах.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Людмила, пенсионерка, 60 лет Какое место в Петербурге придает вам сил?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2021 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+