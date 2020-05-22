Правительство Ленобласти расширило список предприятий, которые получат финансовую помощь

Список ОКВЭД для предоставления выплат предприятиям, пострадавшим от эпидении

В первоначальный список, опубликованный правительством Ленинградской области 7 мая входило 30 позиций. В новую версию включили автошколы, музеи, торговлю через вендинговые автоматы, большие магазины с преобладанием непродовольственных товаров, ремонт компьютерной техники, прачечные, производство изделий народных художественных промыслов и другие.



Полный список ОКВЭД для предоставления выплат:

№ п/п Код ОКВЭД Расшифровка 1 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 2 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 3 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 4 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 5 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 6 47.78.3 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 7 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 8 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 9 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 10 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах И 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 12 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 13 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 14 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 15 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 16 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах 17 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах 18 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях 19 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах 20 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 21 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах 22 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 23 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 24 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 25 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 26 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 27 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 28 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 29 77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно­бытового назначения 30 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 31 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 32 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 33 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 34 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 35 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 36 91.02 Деятельность музеев 37 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 38 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 39 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 40 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 41 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 42 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки 43 Деятельность в сфере ремесел

Отдельно отмечается, что организации, которые после 12 мая не смогли возобновить свою деятельность, также могут рассчитывать на финансовую поддержку, в том числе на повторные выплаты.