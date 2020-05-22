Правительство Ленобласти расширило список предприятий, которые получат финансовую помощь
В первоначальный список, опубликованный правительством Ленинградской области 7 мая входило 30 позиций. В новую версию включили автошколы, музеи, торговлю через вендинговые автоматы, большие магазины с преобладанием непродовольственных товаров, ремонт компьютерной техники, прачечные, производство изделий народных художественных промыслов и другие.
Полный список ОКВЭД для предоставления выплат:
|
№
п/п
|
Код
ОКВЭД
|
Расшифровка
|
1
|
32.99.8
|
Производство изделий народных художественных промыслов
|
2
|
45.11.2
|
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
|
3
|
45.11.3
|
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
|
4
|
45.40.2
|
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
|
5
|
47.19.1
|
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
|
6
|
47.78.3
|
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
|
7
|
47.41
|
Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
|
8
|
47.43
|
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
|
9
|
47.51
|
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах
|
10
|
47.53.2
|
Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах
|
И
|
47.54
|
Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
|
12
|
47.59
|
Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|
13
|
47.6
|
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|
14
|
47.71
|
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах
|
15
|
47.72
|
Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
|
16
|
47.77.1
|
Торговля розничная часами в специализированных магазинах
|
17
|
47.78.1
|
Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
|
18
|
47.78.5
|
Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях
|
19
|
47.78.8
|
Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах
|
20
|
47.78.9
|
Торговля розничная непродовольственными товарами,
не включенными в другие группировки, в специализированных
магазинах
|
21
|
47.79
|
Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
|
22
|
47.82
|
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
|
23
|
47.89
|
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
|
24
|
47.99.2
|
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
|
25
|
49.3
|
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|
26
|
55
|
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|
27
|
56
|
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|
28
|
59.14
|
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|
29
|
77.2
|
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения
|
30
|
79
|
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|
31
|
82.3
|
Деятельность по организации конференций и выставок
|
32
|
85.41
|
Образование дополнительное детей и взрослых
|
33
|
85.42.1
|
Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
|
34
|
88.91
|
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
|
35
|
90
|
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|
36
|
91.02
|
Деятельность музеев
|
37
|
93
|
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|
38
|
95
|
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|
39
|
96.01
|
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
|
40
|
96.02
|
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|
41
|
96.04
|
Деятельность физкультурно-оздоровительная
|
42
|
96.09
|
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки
|
43
|
Деятельность в сфере ремесел
Отдельно отмечается, что организации, которые после 12 мая не смогли возобновить свою деятельность, также могут рассчитывать на финансовую поддержку, в том числе на повторные выплаты.
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