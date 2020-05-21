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Ленобласть

Ломоносовский район официально включен в «красную» зону по коронавирусу

Ленобласть
Ломоносовский район перешел в «красную зону» по распространению COVID-19 Ломоносовский район перешел в «красную зону» по распространению COVID-19 Согласно подписанному губернатором Ленобласти постановлению, Ломоносовский район перешел в «красную зону» по распространению COVID-19. Это связано с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой и выявлению большого количества новых случаев заражения коронавирусом.

В середине мая губернатор Александр Дрозденко начал постепенно снимать введенные ранее ограничения, направленные на нераспространение эпидемии коронавируса. Для этого Ленинградская область была поделена на три зоны: «красную», «желтую» и «зеленую». В «зеленой» зоне ограничения сводились к минимуму, в «желтой» зоне разрешалась работа объектов общественного питания, развлекательных и фитнес центров, в «красной» зоне действовали самые жесткие ограничения позволяющие открыться только салонам красоты, базам отдыха и магазинам, у которых в продаже отсутствует парфюмерия или косметика.

Ранее в «красную» зону районов с наиболее тяжелой ситуацией входили Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кировский, и Тосненский районы. Со вчерашнего дня к ним добавился Ломоносовский. Одной из причин такого решения могла послужить вспышка коронавирусной инфекции, обнаруженная на предприятии находящимся на границе Петербурга и Ленинградской области, где положительные тесты на COVID-19 сдали сразу 12 человек. В связи с новым статусом, жителей Ломоносовского района ждет большее количество ограничений, они снова не смогут посещать фитнес-центры, запрещены любые коллективные занятия спортом в помещениях и прогулки в парках.

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