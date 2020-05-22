В 32 населенных пунктах Ленинградской области обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 54 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Случаи заражения были диагностированы в следующих населенных пунктах:

Бокситогорск, Курковицы, Ястребино, Терпилицы, Мурино, Кудрово, Романовка, Выборг, Первомайское, Ольшаники, Светогорск, Каменногорск, Гатчина, Тайцы, Вырица, Коммунар, Большие Колпаны, Сяськелево, Сусанино, Пустошка, Кингисепп, Сала, Гурлево, Кировск, Отрадное, Синявино, Мга, Сланцы, Тихвин, Никольское, Федоровское.

Всего с момента начала эпидемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 2323 человека, выздоровели 898, умерли 8 человек. По количеству обнаруженных случаев заражения с большим отрывом лидируют Всеволожский и Гатчинский районы, на которые суммарно приходится более половины всех заболевших. На третьем месте в списке самых инфицированных районов находится Выборгский, в котором COVID-19 диагностирован почти у 300 жителей.