В 32 населенных пунктах Ленинградской области обнаружили новые случаи заражения коронавирусом
Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 54 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Случаи заражения были диагностированы в следующих населенных пунктах:
Бокситогорск, Курковицы, Ястребино, Терпилицы, Мурино, Кудрово, Романовка, Выборг, Первомайское, Ольшаники, Светогорск, Каменногорск, Гатчина, Тайцы, Вырица, Коммунар, Большие Колпаны, Сяськелево, Сусанино, Пустошка, Кингисепп, Сала, Гурлево, Кировск, Отрадное, Синявино, Мга, Сланцы, Тихвин, Никольское, Федоровское.
Всего с момента начала эпидемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 2323 человека, выздоровели 898, умерли 8 человек. По количеству обнаруженных случаев заражения с большим отрывом лидируют Всеволожский и Гатчинский районы, на которые суммарно приходится более половины всех заболевших. На третьем месте в списке самых инфицированных районов находится Выборгский, в котором COVID-19 диагностирован почти у 300 жителей.
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