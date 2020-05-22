Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Ленобласть

В 32 населенных пунктах Ленинградской области обнаружили новые случаи заражения коронавирусом

Ленобласть
Коронавирус в Ленинградской области Коронавирус в Ленинградской области За прошедшие сутки в области зафиксированы 54 новых случая заражения COVID-19. Заболевшие обнаружены в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском и Тосненских районах.

Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 54 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом за прошедшие сутки. Случаи заражения были диагностированы в следующих населенных пунктах:

Бокситогорск, Курковицы, Ястребино, Терпилицы, Мурино, Кудрово, Романовка, Выборг, Первомайское, Ольшаники, Светогорск, Каменногорск, Гатчина, Тайцы, Вырица, Коммунар, Большие Колпаны, Сяськелево, Сусанино, Пустошка, Кингисепп, Сала, Гурлево, Кировск, Отрадное, Синявино, Мга, Сланцы, Тихвин, Никольское, Федоровское.

Всего с момента начала эпидемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 2323 человека, выздоровели 898, умерли 8 человек. По количеству обнаруженных случаев заражения с большим отрывом лидируют Всеволожский и Гатчинский районы, на которые суммарно приходится более половины всех заболевших. На третьем месте в списке самых инфицированных районов находится Выборгский, в котором COVID-19 диагностирован почти у 300 жителей.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Вероника, продавец-консультант, 29 лет Сколько стоит образование?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика