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Ленобласть

Федеральную трассу Кола перекроют на два часа

Ленобласть
Разводка моста через реку Свирь Разводка моста через реку Свирь Трасса будет полностью перекрыта на два часа для прохода вверх по реке Свирь теплохода «Игорь Ильин».

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что завтра, на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» в период с 11:10 до 13:10 будет полностью перекрыто дорожное движение.

Перекрытие связано с разводом моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре трассы Р-21  недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов Петербурга и Ленинградской области учитывать данную информацию при планировании завтрашних поездок.

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