Ленобласть
Федеральную трассу Кола перекроют на два часа
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что завтра, на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» в период с 11:10 до 13:10 будет полностью перекрыто дорожное движение.
Перекрытие связано с разводом моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре трассы Р-21 недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов Петербурга и Ленинградской области учитывать данную информацию при планировании завтрашних поездок.
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