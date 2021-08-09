Федеральную трассу Кола перекроют на два часа

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что завтра, на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» в период с 11:10 до 13:10 будет полностью перекрыто дорожное движение.

Перекрытие связано с разводом моста через реку Свирь, расположенного на 236 километре трассы Р-21 недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит автомобилистов Петербурга и Ленинградской области учитывать данную информацию при планировании завтрашних поездок.