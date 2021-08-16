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Петрозаводск

Под Петрозаводском установят памятник героям фильма «А зори здесь тихие…»

Петрозаводск
Эскиз памятника героям фильма "А зори здесь тихие" Эскиз памятника героям фильма "А зори здесь тихие" Памятник, чья установка приурочена к пятидесятилетию со дня выхода фильма, будет посвящен всем участницам Великой Отечественной Войны.

Установить памятник в местах съемки легендарного фильма несколько лет назад предложил ветеран ВОВ Анатолий Павлович Щербаков, в 1944 принимавший участие в боях за Олонецкий район. Эту идею поддержала Елена Драпеко, сыгравшая в «зорях» роль Лизы Бричкиной, а с 2000 года являющаяся депутатом Государственной думы.

Монумент будет установлен в месте съемок одной из сцен фильма, у водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Средство на установку памятника будут выделены из государственного бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание памятника, который организует Российское военно-историческое общество, и его же представители определят победителя. Выбор подопечных Владимира Мединского на роль организатора конкурса понравился далеко не всем жителям Карелии, потому что опубликованные в прошлом году результаты раскопок в Сандармохе проводившихся РВИО вызвали крайне неоднозначную реакцию в регионе.

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