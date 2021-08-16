Под Петрозаводском установят памятник героям фильма «А зори здесь тихие…»

Установить памятник в местах съемки легендарного фильма несколько лет назад предложил ветеран ВОВ Анатолий Павлович Щербаков, в 1944 принимавший участие в боях за Олонецкий район. Эту идею поддержала Елена Драпеко, сыгравшая в «зорях» роль Лизы Бричкиной, а с 2000 года являющаяся депутатом Государственной думы.

Монумент будет установлен в месте съемок одной из сцен фильма, у водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Средство на установку памятника будут выделены из государственного бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание памятника, который организует Российское военно-историческое общество, и его же представители определят победителя. Выбор подопечных Владимира Мединского на роль организатора конкурса понравился далеко не всем жителям Карелии, потому что опубликованные в прошлом году результаты раскопок в Сандармохе проводившихся РВИО вызвали крайне неоднозначную реакцию в регионе.