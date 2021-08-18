Среди вакцинированных от COVID-19 разыграют 100 миллионов рублей

Эксперимент по проведению «мотивирующего мероприятия» будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Розыгрыш проведут на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Призовой фонд лотереи составит 100 млн рублей. Планируемые выплаты – по 100 000 рублей для 1 000 выигрышных номеров. Зачисляться выигрыш будет исключительно на банковские карты МИР. Извещать о получении приза граждан будут через сайт Госуслуги (Единый портал государственных и муниципальных услуг - ЕПГУ), через СМИ и на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, Правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких», – пояснила принятое решение вице-премьер Татьяна Голикова.

Оператором лотереи определен АО «Гознак».

В розыгрыше примут участие вакцинированные граждане, поставившие прививку до 1 сентября 2021 года. Для определения тысячи "счастливчиков" при проведении розыгрыша будет использован генератор случайных чисел.