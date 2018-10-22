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Бюджет

Кудрин: персонификация ответственности за достижение целей нацпроектов находится под вопросом

Бюджет
фото: kremlin.ru фото: kremlin.ru Слишком громоздкая система управления целями нивелирует персональную ответственность за результаты реализации Национальных проектов. Такое мнение высказал глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе пленарного заседания XVII Общероссийского форума по стратегическому планированию.
По словам А.Кудрина Национальные проекты носят надбюджетный характер и совмещены с госпрограммами только на уровне целевых показателей.
- Мы видим, что в некоторых случаях в рамках одного нацпроекта показатели разбиты между шестью министерствами, которые будут отчитываться перед ответственным вице-премьером, - отметил глава Счетной палаты.  

По госпрограммаи ситуация обратная. Одна программа может быть направлена на достижение целей сразу нескольких нацпроектов.
Такая ситуация затрудняет закрепление персональной ответственности за достижение целевых показателей, - подчеркнул А.Кудрин.
Кроме того, большая часть показателей, «зашитых» в национальные проекты не описывается простыми статистическими данными и требует разработки методики их определения. При чем планы по разработке таких методик отнесены на будущие периоды - вплоть до 2021 года.
По оценке Счётной палаты 75% целевых показателей, заложенных в 13 национальных проектов требуют уточнения методики их определения и мониторинга.
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