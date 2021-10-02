Microsoft обновила минимальные системные требования для Windows 11

Компания Microsoft, ранее неоднократно критикуемая за достаточно высокие системные требования своей новой операционной системы, непосредственно перед самым релизом Windows 11 сжалилась над пользователями и немного снизила требования к оборудованию необходимому для корректной работы ОС.

Согласно последним данным для установки Windows 11 вам будет необходим минимум двухъядерный процессор с частотой не менее 1 ГГц, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта свободного места на жестком диске. Отдельно отмечается, что для установки и первоначальной настройки самой простой версии Windows 11 Home Edition будет необходимо подключение к интернету. Кроме того, в список поддерживаемого оборудования были добавлены «мобильные» процессоры Qualcomm Snapdragon 850, Qualcomm Snapdragon 7c, Qualcomm Snapdragon 8c и 8cx, Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 и SQ2.

Но даже обновленный список требований включает в себя пункт об обязательном наличии в материнской плате модуля безопасности TPM 2.0. Это крайне спорное требование автоматически исключается из списка миллионы старых компьютеров, с запасом удовлетворяющих всем требованиям по производительности, но не оснащенных этим модулем или оснащенных более старыми его версиями. Впрочем, еще до выхода операционной системы в сети была опубликована новая версия утилиты Universal MediaCreationTool, позволяющей проигнорировать проверку наличия модуля TPM. Таким образом, новую операционную систему можно будет установить даже на компьютеры старше пяти лет.

Напомним, что Windows 11 выходит 5 октября 2021 года.