Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры

Официально компания просто расширила список поддерживаемого новой операционной системой оборудования, добавив в него процессоры Intel седьмого поколения. Но не все, а только основанные на чипах Core X и Xeon W. Кроме того, в список попал Intel Core i7-7820HQ, являющийся сердцем одной из топовых модификаций моноблока Microsoft Surface Studio 2.

Но вместе с официальной информацией Microsoft без какого-либо анонса добавила возможность установки Windows 11 с помощью фирменной утилиты Media Creation Tool. При подобном способе установки операционную систему можно установить на официально неподдерживаемое оборудование, при этом Windows 11 сохранит полную функциональность, но при каждой загрузке пользователю будет выводится сообщение о том, что устройство находится в «неподдерживаемом состоянии».

Стоит отметить, что при этом требования о поддержке материнской платой модуля безопасности TPM 1.2, наличие в компьютере минимум 4 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайт свободного места на жестком диске остаются обязательным. Те пользователи, чей компьютер не удовлетворяет вышеперечисленным требования смогут копить на апгрейд до конца 2025 года. Именно тогда прекратится официальная поддержка Windows 10.