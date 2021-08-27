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Экономика

Банки передали на взыскание коллекторам 311 миллиардов рублей долгов заёмщиков

Экономика
По итогам шести месяцев 2021 года банки передали коллекторам на взыскание 311 миллиардов долгов российских граждан. В прошлом году за аналогичный период коллекторы получили по агентским договорам с кредитными организациями 273 миллиарда рублей.

Таким образом в текущем году объем непогашенных долгов перед банками вырос на 14 %.

Такие цифры опубликовала СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Коллекторы отмечают, что в случае денежных затруднений по потребительским кредитам перестают платить чаще, чем по залоговым, т.к. в первом случае риски потерь или санкций для граждан кажутся ниже.

При этом заинтересованность граждан в «чистой» кредитной истории растет из-за ужесточения требований к заемщикам, поэтому на просрочку платежа заемщики выходят чаще выходят по вполне объективным причинам.

В СРО НАПКА сообщили, что в 2021 году выросла эффективность взыскания долгов. Коллекторы отмечают  «рост контактности» — то есть должники чаще готовы обсуждать условия погашения долга с коллектором.

 

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