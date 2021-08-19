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Общество

С попытки августовского путча и создания ГКЧП прошло 30 лет

Общество
Тридцать лет назад в Российской Федерации была предпринята попытка государственного переворота.

О событиях, происходящих в стране 19 августа 1991 года, сегодня вспоминает издание Парламентская газета.

Попытку захвата власти возглавлял вице-президент СССР Геннадий Янаев, который учредил  Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), ввел в стране чрезвычайное положение и предпринял попытку сместить с поста президента СССР Михаила Горбачева, чтобы самому встать во главе союзного государства. Попытка захвата власти привела к массовым волнениям в Москве и других крупных городах. Лидером протестного движения стал глава РСФСР Борис Ельцин. Уже 22 августа члены ГКЧП и организаторы путча были арестованы. 

Фактическим результатом путча стал распад СССР и появление суверенной Российской Федерации, первым президентом которой стал Борис Ельцин.

Согласно данным ВЦИОМ порядка 86% россиян в возрасте 18-24 лет не имеют никаких ассоциаций с аббревиатурой ГКЧП, и только пять процентов точно знают, что это такое. В современных учебниках истории данная глава российской истории находится в раздел «Кризис и распад советского общества". 

 

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