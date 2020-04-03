Медицина
Известный российский вирусолог описал наиболее вероятный сценарий распростронения коронавируса в Россиии
При этом господин Альштейн не призывал быть слишком оптимистичными в оценке протекания пандемии на территории нашей страны и предсказал ее пик на середину мая, в том числе потому, что средства предпринимаемые для изоляции больных COVID-19 пока еще недостаточно эффективны, поэтому вирус ближайшее время будет активно распространяться.
Отдельный акцент Анатолий Альштейн сделал на том, что коронавирус в ходе распространения может мутировать и в разных регионах обладать определенными уникальными характеристиками, которые будут усложнять его выявление или лечение.
Полностью интервью с Анатолием Альштейном вы можете посмотреть на канале наших колег URA.ru.
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах
- У новой модели iPhone все меньше тайн
- Кому можно работать в апреле регионы будут решать самостоятельно
- В Санкт-Петербурге зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19
- В Крыму ввели карантин и остановили все стройки
- Китайская компания Xiaomi представила сверхбюджетную электробритву Mijia S300
- Президент США Дональд Трамп не исключает введения нефтяных пошлин против России
- Умер знаменитый автор и исполнитель песен Билл Визерс
- Группа Little Big даст онлайн-концерт
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах