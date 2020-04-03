Известный российский вирусолог описал наиболее вероятный сценарий распростронения коронавируса в Россиии

При этом господин Альштейн не призывал быть слишком оптимистичными в оценке протекания пандемии на территории нашей страны и предсказал ее пик на середину мая, в том числе потому, что средства предпринимаемые для изоляции больных COVID-19 пока еще недостаточно эффективны, поэтому вирус ближайшее время будет активно распространяться.

Отдельный акцент Анатолий Альштейн сделал на том, что коронавирус в ходе распространения может мутировать и в разных регионах обладать определенными уникальными характеристиками, которые будут усложнять его выявление или лечение.

Полностью интервью с Анатолием Альштейном вы можете посмотреть на канале наших колег URA.ru.