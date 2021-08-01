Google и Apple удалили приложение для знакомства антипрививочников
Приложение, созданное двумя женщинами с Гавайев, в качестве противодействия крупнейшим американским сайтам для знакомств, ставшим предоставлять скидки и другие преимущества для привитых пользователей, было удалено из всех магазинов приложений.
Изначально Unjected позиционировалось исключительно как социальная сеть для «единомышленников, поддерживающих медицинскую неприкосновенность и свободу слова» и обладало базовым функционалом сайта знакомств. Однако, после одного из обновлений разработчики добавили новостную ленту, которая быстро наполнилась сообщениями о том, что вакцины от коронавируса являются «модификаторами генов», «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями, используемыми для подключения людей к сети 5G», после чего Google и Apple заблокировали возможность установки Unjected на устройства под управлением своих операционных систем.
Впрочем, авторы приложения не собираются сдаваться и планируют вернуть Unjected в App Store и Google Play. Однако, шансы на это весьма невелики, потому что суть приложения противоречит не только строгой политике Google и Apple в отношении распространения недостоверной информации о Covid-19, но и позиции правительства США и президента Джо Байдена, заявившего, что «социальные сети и приложения убивают людей, позволяя распространять дезинформацию о вакцинах».
- Цена на iPhone SE 2020 в России обновила исторический минимум
- Полгода борьбы с ковидом обойдутся в 111 миллиардов рублей
- В сентябре порт Lightning может оказаться под запретом
- Разработчик AstraZeneca: с новым варианитом коронавируса коллективный иммунитет невозможен
- В Apple Pay добавлена поддержка Единой карты петербуржца
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Опубликованы системные требования Halo Infinite
- На военно-патриотическом форуме «Армия-2021» представили бюджетный компьютер на базе процессора Эльбрус
- Intel объявила о выпуске дискретных видеокарт в начале 2022 года
- В сентябре порт Lightning может оказаться под запретом
- Кого из футболистов позовет в сборную Карпин
- Почему пропаганда гомосексуализма - опаснейшая тенденция современности
- Власти найдут неучтенных собственников дачных домиков и участков
- В Госдуму поступил законопроект о возможности изменения стоимости контрактов на строительство
- За неправильную парковку во дворах Петербурга будут штрафовать
- Министр просвещения опроверг слухи об обязательной вакцинации школьников к 1 сентября
- Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы
- Сердар Азмун переходит в Лион
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Названы самые популярные российские фильмы последних лет