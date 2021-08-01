Google и Apple удалили приложение для знакомства антипрививочников

Приложение, созданное двумя женщинами с Гавайев, в качестве противодействия крупнейшим американским сайтам для знакомств, ставшим предоставлять скидки и другие преимущества для привитых пользователей, было удалено из всех магазинов приложений.

Изначально Unjected позиционировалось исключительно как социальная сеть для «единомышленников, поддерживающих медицинскую неприкосновенность и свободу слова» и обладало базовым функционалом сайта знакомств. Однако, после одного из обновлений разработчики добавили новостную ленту, которая быстро наполнилась сообщениями о том, что вакцины от коронавируса являются «модификаторами генов», «биологическим оружием» и «микрочипами с нанотехнологиями, используемыми для подключения людей к сети 5G», после чего Google и Apple заблокировали возможность установки Unjected на устройства под управлением своих операционных систем.

Впрочем, авторы приложения не собираются сдаваться и планируют вернуть Unjected в App Store и Google Play. Однако, шансы на это весьма невелики, потому что суть приложения противоречит не только строгой политике Google и Apple в отношении распространения недостоверной информации о Covid-19, но и позиции правительства США и президента Джо Байдена, заявившего, что «социальные сети и приложения убивают людей, позволяя распространять дезинформацию о вакцинах».