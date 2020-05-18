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Медицина

На новорожденных петербуржцев заведут электронные медкарты

Медицина
Фото: https://pixabay.com/ Фото: https://pixabay.com/ Городские власти начали внедрять в петербургских родильных домах и детских поликлиниках электронные медицинские карты.

Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

«Мы должны сделать медицинские сервисы умными и удобными», – подчеркнул Александр Беглов.

По его словам, благодаря внедрению электронных медицинских карт для новорожденных, вся история здоровья с первых дней жизни будет храниться в единой базе. Первые электронные сервисы интегрированной медкарты уже созданы и для взрослых.

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