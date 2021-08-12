Росреестр намерен завершить цифровизацию услуг к 2030 году

Согласно программе, Росреестр к 2030 году планирует:

увеличить полноту сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 95%,

увеличить доступность государственных услуг в электронном виде до 95%,

создать цифровое геопространственное обеспечение и связать его со всеми муниципальными и региональными информационными системами.

«Правительством РФ перед Росреестром поставлены новые амбициозные задачи по повышению эффективности использования земель, созданию Национальной системы пространственных данных, максимальному упрощению процесса получения услуг и их переходу в электронный формат. С учетом этого ведомством разработаны основные стратегические направления развития на 2021 – 2030 гг., среди которых цифровые, законодательные и организационные инициативы», - отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на совещании во вторник.

Реализация госпрограммы начнется с января 2022 года.

Напомним, до конца этого года Росреестр планирует завершить оцифровку архивов. В настоящее время в электронный вид переведено 120 млн из 232 млн дел.