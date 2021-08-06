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Коронавирус

Медикам, борющимся с ковидом, продлили выплаты и разрешили не носить противочумные костюмы

Коронавирус
«Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, предусматривающее продление срока предоставления дополнительной меры социальной поддержки работникам медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактирующим с пациентами с установленным диагнозом, по 30 сентября 2021 года», - сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Ситуация с с коронавирусом в северной столице остается напряженной. П состоянию на 5 августа в Петербурге выявлено 538 278 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 512 048 человек выздоровели, 19 526 умерли.

31 095 сотрудников медицинских учреждений, борющихся с коронавирусом, по состоянию на 21 июля получили социальную выплату в размере 2,27 млрд рублей. Средства на продление выплат выделяются из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Такая компенсация полагается медикам, пострадавшим при оказании помощи пациентам с ковидом, работающим в организациях, подведомственных комитету по здравоохранению и администрациям районов Петербурга независимо от профиля деятельности и перепрофилированных под лечение COVID-19 медицинских организаций федерального подчинения.

Вчера Роспотребнадзор выпустил обновленные рекомендации по организации защиты медиков, работающих в «красных зонах» ковидных стационаров. Использование противочумных костюмов отныне не обязательно, достаточно «в качестве защитной одежды использоваться как защитный комбинезон или противочумный халат, так и удлиненный хирургический халат», - отмечается в рекомендациях ведомства. Для защиты органов дыхания должны применяться респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.

 

 

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