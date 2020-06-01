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Технологии

PlayStation 5 будет продаваться ниже себестоимости

Технологии
PlayStation 5 PlayStation 5 На такой шаг компания будет вынуждена пойти, чтобы обеспечить необходимый уровень продаж в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Несмотря на продажу консоли ниже себестоимости, стоимость самой консоли будет достаточно высока и большинство геймеров на первом этапе воздержаться от покупки новой приставки. Еще одним сдерживающим фактором будет отсутствие совместимости с играми, выпущенными для PlayStation 4. По оценке исполнительного директора Sony Interactive Entertainment Джимми Райана, сразу после выпуска новой приставки на нее перейдут около 15 процентов пользователей, остальные будут довольствоваться старой версией и ждать, когда цена на новую приставку упадет.

Немаловажным аргументом для геймеров станет и стоимость игр, которая с большой долей вероятности ощутимо возрастет. Это связано с усложнением и удорожанием разработки игр с связи с переходом на более мощную техническую платформу использующуюся в PlayStation 5. Возросшие затраты крупные студии скорее всего переложат на кошельки пользователей подняв стоимость своих «крупных» релизов.

Высокая стоимость игр выгодна и самой компании Sony, которая получает процент от всех проданных игр, и которая за счет этих денег сможет компенсировать разницу между стоимостью производства приставки и стоимости ее продажи.

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