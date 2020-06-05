На дороги Петербурга вернули почти 100 автобусных маршрутов

С сегодняшнего дня петербуржцы вновь могут воспользоваться следующими маршрутными автобусами: № К-1, К-3, К-6К, К-9, К-14, К-23, К-28, К-28К, К-29, К-30, К-33, К-35, К-36, К-40, К-43, К-49, К-51, К-52, К-56, К-60, К-62, К-65, К-71, К-79, К-83, К-87, К-89, К-91, К-91А, К-96, К-97, К-101, К-115, К-120, К-127, К-132, К-153, К-157, К-166, К-171А, К-171Б, К-175, К-176, К-177, К-178, К-179А, К-191, К-212, К-213, К-218, К-226, К-234, К-240А, К-240Б, К-242, К-243, К-245, К-252А, К-253, К-254, К-258, К-262, К-269, К-291, К-292, К-293А, К-298, К-300, К-306, К-325, К-339, К-342, К-344, К-346, К-350, К-359А, К-359Б, К-365, К-369, К-377, К-379, К-389, К-400, К-402, К-417, К-420, К-424, К-436, К-445А, К-445Б, К-449, К-479 и К-690.



Это уже не первое возвращение автобусов на улицы северной столицы. Ранее Смольный возобновил работу еще семнадцати маршрутов. Однако, о восстановлении маршрутной сети в ее «докоронавирусном» виде говорить пока еще рано, потому что всего в связи эпидемией были отменены более 160 маршрутов муниципальных и коммерческих автобусов. А судя по настойчивому желанию городских властей полностью избавиться от маршрутных такси, скорее всего, автобусное движение образца начала 2020 года жители Петербурга не увидят никогда.