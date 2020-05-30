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С 1 июня возобновят работу семнадцать автобусных маршрутов

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Согласно сообщению администрации Санкт-Петербурга в первый день лета на улицы города вернутся 4 социальных и 13 коммерческих маршрутов.

В список амнистированных маршрутов «коммерческих автобусов» вошли:

  • № К-6 «Ст. метро Новочеркасская — улица Академика Константинова»
  • № К-41 «Улица Васи Алексеева, 1 — ТЦ Жемчужная Плаза»
  • № К-45 «Ст. метро Купчино — улица Маршала Казакова»
  • № К-68 «Ст. метро Проспект Ветеранов — улица Чекистов»
  • № К-88 «Ст. метро Проспект Ветеранов — улица Стойкости»
  • № К-94 «Мебельная улица — улица Карпинского»
  • № К-111 «Ст. метро Кировский завод — ул. Доблести»
  • № К-119 «Улица Полярников — Октябрьская набережная, 118»
  • № К-199 «Улица Николая Рубцова — станция метро «Гражданский проспект»
  • № К-214 «Ст. метро Проспект Просвещения  — Ст. метро Проспект Просвещения» (кольцевой маршрут)
  • № К-227 «Железнодорожная станция Сортировочная — улица Пионерстроя»
  • № К-284 «Проспект Просвещения, 87 — Ст. метро Проспект Большевиков»
  • № К-405 «Кронштадт — Ст. метро Чёрная речка»

Простым автобусам повезло меньше, список возобновленных «социальных» маршрутов намного короче и грустнее – все маршруты ведут на кладбище или в крематорий, что вполне соответствует духу времени:

  • № 90 «Улица Костюшко — Ст. метро  Московская — Южное кладбище»
  • № 138 «Площадь Мужества — Крематорий»
  • № 195 «Счастливая улица — Южное кладбище»
  • № 398 «Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище»

Хочется верить, что в следующем списке новых маршрутов общественного транспорта появятся родильные дома и парки отдыха.

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