С 1 июня возобновят работу семнадцать автобусных маршрутов

В список амнистированных маршрутов «коммерческих автобусов» вошли:

№ К-6 «Ст. метро Новочеркасская — улица Академика Константинова»

№ К-41 «Улица Васи Алексеева, 1 — ТЦ Жемчужная Плаза»

№ К-45 «Ст. метро Купчино — улица Маршала Казакова»

№ К-68 «Ст. метро Проспект Ветеранов — улица Чекистов»

№ К-88 «Ст. метро Проспект Ветеранов — улица Стойкости»

№ К-94 «Мебельная улица — улица Карпинского»

№ К-111 «Ст. метро Кировский завод — ул. Доблести»

№ К-119 «Улица Полярников — Октябрьская набережная, 118»

№ К-199 «Улица Николая Рубцова — станция метро «Гражданский проспект»

№ К-214 «Ст. метро Проспект Просвещения — Ст. метро Проспект Просвещения» (кольцевой маршрут)

№ К-227 «Железнодорожная станция Сортировочная — улица Пионерстроя»

№ К-284 «Проспект Просвещения, 87 — Ст. метро Проспект Большевиков»

№ К-405 «Кронштадт — Ст. метро Чёрная речка»

Простым автобусам повезло меньше, список возобновленных «социальных» маршрутов намного короче и грустнее – все маршруты ведут на кладбище или в крематорий, что вполне соответствует духу времени:

№ 90 «Улица Костюшко — Ст. метро Московская — Южное кладбище»

№ 138 «Площадь Мужества — Крематорий»

№ 195 «Счастливая улица — Южное кладбище»

№ 398 «Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище»

Хочется верить, что в следующем списке новых маршрутов общественного транспорта появятся родильные дома и парки отдыха.