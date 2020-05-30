Город
С 1 июня возобновят работу семнадцать автобусных маршрутов
В список амнистированных маршрутов «коммерческих автобусов» вошли:
- № К-6 «Ст. метро Новочеркасская — улица Академика Константинова»
- № К-41 «Улица Васи Алексеева, 1 — ТЦ Жемчужная Плаза»
- № К-45 «Ст. метро Купчино — улица Маршала Казакова»
- № К-68 «Ст. метро Проспект Ветеранов — улица Чекистов»
- № К-88 «Ст. метро Проспект Ветеранов — улица Стойкости»
- № К-94 «Мебельная улица — улица Карпинского»
- № К-111 «Ст. метро Кировский завод — ул. Доблести»
- № К-119 «Улица Полярников — Октябрьская набережная, 118»
- № К-199 «Улица Николая Рубцова — станция метро «Гражданский проспект»
- № К-214 «Ст. метро Проспект Просвещения — Ст. метро Проспект Просвещения» (кольцевой маршрут)
- № К-227 «Железнодорожная станция Сортировочная — улица Пионерстроя»
- № К-284 «Проспект Просвещения, 87 — Ст. метро Проспект Большевиков»
- № К-405 «Кронштадт — Ст. метро Чёрная речка»
Простым автобусам повезло меньше, список возобновленных «социальных» маршрутов намного короче и грустнее – все маршруты ведут на кладбище или в крематорий, что вполне соответствует духу времени:
- № 90 «Улица Костюшко — Ст. метро Московская — Южное кладбище»
- № 138 «Площадь Мужества — Крематорий»
- № 195 «Счастливая улица — Южное кладбище»
- № 398 «Железнодорожная станция Парголово — Северное кладбище»
Хочется верить, что в следующем списке новых маршрутов общественного транспорта появятся родильные дома и парки отдыха.
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