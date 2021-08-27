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Город

«Зенит Арена» закроет пляж Парка 300-летия Петербурга на два года

Город
Пляж 300-летия закрывается на два года Пляж 300-летия закрывается на два года С 1 сентября одно из любимейших мест летнего отдыха горожан закроется на двухлетнюю реконструкцию.

О неожиданном закрытие пляжа сообщили организаторы фестиваля воздушных змеев «Легко Фест», который должен был состоятся на пляже парка 300-летия Петербурга в юбилейный десятый раз. Однако за две недели до старта фестиваля администрация парка отказалась заключать договор об аренде, сославшись на закрытие пляжа для начала работ по благоустройству.

«Территория береговой линии отчуждается от парка 300-летия и передается на условиях договора аренды на благоустройство территории акционерному обществу «Зенит Арена» - написала организатор «Легко Фест» Александра Калачёва на своей странице в фейсбуке. Комитет по благоустройству города эту информацию подтвердил.

По имеющийся информации за проектом глобальной реконструкции пляжа стоит ПАО «Газпром», который еще весной этого года договорился со Смольным о «реализации инициативы по комплексному развитию береговой линии в Приморском районе». В рамках этой инициативы планируется создание спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры и интеграции парка в единый архитектурный ансамбль с «Лахта Центром».

Учитывая амбиции и финансовые возможности главной газодобывающей компании страны можно не сомневаться, что после реконструкции Петербург получит зону отдыха мирового уровня. Однако остается непонятным, почему, учитывая двухгодичный срок планируемых работ, нельзя было сдвинуть их начало на две недели и тем самым не лишать горожан любимого фестиваля?

Отдельно стоит отметить, что проект благоустройства парка нигде не публиковался.

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