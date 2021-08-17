На продвижение патриотического контента в рунете выделят ещё 7 млрд рублей
Средства, выделенные из правительственного резервного фонда, пойдут «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».
Таким образом, всего на эти цели институт в 2021 году получит порядка 10-ти млрд рублей.
Дополнительные средства будут направлены на реализацию порядка двухсот проектов патриотического содержания. Для отбора проектов будет проведен конкурс.
По данным РБК, в 2022 году затраты на данное направление могут быть еще увеличены в полтора раза, а на более далекую перспективу – в два.
Институт развития интернета был создан в 2014 году как координационный центр и оператор конкурса по поддержке производства и размещения с сети патриотического контента. Наблюдательный совет АНО возглавляет первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
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