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Общество

На продвижение патриотического контента в рунете выделят ещё 7 млрд рублей

Общество
На развитие патриотизма будет потрачено 7 млрд рублей На развитие патриотизма будет потрачено 7 млрд рублей Принято решение о выделении АНО «Институт развития интернета» дополнительных 7 млрд рублей.

Средства, выделенные из правительственного резервного фонда, пойдут «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».

Таким образом, всего на эти цели институт в 2021 году получит порядка 10-ти млрд рублей.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию порядка двухсот проектов патриотического содержания. Для отбора проектов будет проведен конкурс.

По данным РБК, в 2022 году затраты на данное направление могут быть еще увеличены в полтора раза, а на более далекую перспективу – в два.

Институт развития интернета был создан в 2014 году как координационный центр и оператор конкурса по поддержке производства и размещения с сети патриотического контента. Наблюдательный совет АНО возглавляет первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

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