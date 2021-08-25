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Общество

ФСБ: в четырёх регионах РФ поймали тридцать одного террориста

Общество
Федеральная служба безопасности России сообщила об успешном окончании операции по задержанию членов запрещенной в РФ террористической организации.

Содействие по проведению арестов в Москве, Новосибирске, Якутске и Красноярске сотрудникам ФСБ оказывали МВД и Росгвардия. В результате спецоперации были задержаны тридцать один участник «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Возбуждены уголовные дела.

По данным службы безопасности организация занималась пропагандой терроризма и вербовкой рекрутов для участия в зонах боевых действий в Сирии.

При арестах у задержанных изъяли запрещенную литературу и пропагандистские видео – материалы.

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