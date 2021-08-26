Центр профилактики терроризма в Беслане достроят в 2022 году

Зданию пострадавшей от действий террористов школы присвоен статус памятника культурного наследия. При строительстве школу отреставрируют, но следы повреждений причиненных при штурме будут сохранены и законсервированы. В центре планируют открытие выставки посвященной крупнейшим террористическим актам в истории.

На строительство Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане российским правительством будет выделено 75 млн рублей. Решение принято в рамках поездки главы Правительства РФ Михаила Мишустина в СКФО. Дополнительное финансирование позволит завершить строительство центра в 2022 году.