Общество
Центр профилактики терроризма в Беслане достроят в 2022 году
Зданию пострадавшей от действий террористов школы присвоен статус памятника культурного наследия. При строительстве школу отреставрируют, но следы повреждений причиненных при штурме будут сохранены и законсервированы. В центре планируют открытие выставки посвященной крупнейшим террористическим актам в истории.
На строительство Международного культурно-патриотического центра профилактики терроризма в Беслане российским правительством будет выделено 75 млн рублей. Решение принято в рамках поездки главы Правительства РФ Михаила Мишустина в СКФО. Дополнительное финансирование позволит завершить строительство центра в 2022 году.
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