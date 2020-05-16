Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Культура

Каннский фестиваль 2020 отменяется

Культура
Как сообщает издание Variety, в этом году из-за пандемии коронавируса отменяют Каннский фестиваль. Онлайн-показы также не состоятся.

Как сообщил пресс-секретарь фестиваля Тьерри Примо, на сегодняшний день затруднительно проводить это мероприятие, поэтому в июне под знаком Cannes 2020 выйдут анонсы фильмов из первоначальных отборов.

Вместо онлайн-фестиваля состоятся показы фильмов на осенних кинофестивалях, включая Венецианский - с маркировкой Каннского фестиваля.

Ранее ежегодный кинофестиваль в Каннах отменялся только во время Второй Мировой Войны.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Женя, студентка, 21 год Сколько стоит образование?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика