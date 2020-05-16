Культура
Каннский фестиваль 2020 отменяется
Как сообщил пресс-секретарь фестиваля Тьерри Примо, на сегодняшний день затруднительно проводить это мероприятие, поэтому в июне под знаком Cannes 2020 выйдут анонсы фильмов из первоначальных отборов.
Вместо онлайн-фестиваля состоятся показы фильмов на осенних кинофестивалях, включая Венецианский - с маркировкой Каннского фестиваля.
Ранее ежегодный кинофестиваль в Каннах отменялся только во время Второй Мировой Войны.
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