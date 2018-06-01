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Общество

В парке Монрепо завершено воссоздание Храма Нептуна

Общество
Как сообщает администрация музея-заповедника реконструкция, которая была приостановлена в прошлом году, наконец-то завершена.

Причиной переноса заключительной части восстановительных работ стала прошлогодняя дождливая и ветреная погода из-за которой специалисты компании «ЛВЛ Конструкции» проводившие воссоздание приняли решение о переносе работ на следующий год. В этом году реставраторам с погодой повезло и все необходимые работы уже завершены. Последним штрихом станут работы по точечной подсыпке грунта у подножия храма, которые завершат формирования облика одной из главных достопримечательностей парка. Отметим, что на днях около Храма Нептуна были высажены сосны из российского питомника, которые были посажены максимально близко к историческому месту. Завсегдатаи парка помнят, что кроме сосен около храма росли ели. Они тоже будут восстановлены, но уже в 2019 году после завершения работ по берегоукреплению полуострова.

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