В парке Монрепо завершено воссоздание Храма Нептуна

Причиной переноса заключительной части восстановительных работ стала прошлогодняя дождливая и ветреная погода из-за которой специалисты компании «ЛВЛ Конструкции» проводившие воссоздание приняли решение о переносе работ на следующий год. В этом году реставраторам с погодой повезло и все необходимые работы уже завершены. Последним штрихом станут работы по точечной подсыпке грунта у подножия храма, которые завершат формирования облика одной из главных достопримечательностей парка. Отметим, что на днях около Храма Нептуна были высажены сосны из российского питомника, которые были посажены максимально близко к историческому месту. Завсегдатаи парка помнят, что кроме сосен около храма росли ели. Они тоже будут восстановлены, но уже в 2019 году после завершения работ по берегоукреплению полуострова.