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Образование

ЕГЭ по истории может стать обязательным для всех школьников

Образование
Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский С таким предложением выступил помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Это заявление прозвучало во время выступлении господина Мединского на научно-практической конференции «Психологическая оборона. Информационное противоборство в условиях ментальной войны» проходившей в рамках форума «Армия-2021».

По мнению Мединского ЕГЭ в его текущем виде несовершенен, его необходимо доводить до ума, и этот экзамен не может быть единственным критерием оценки успеваемости учеников, особенно в гуманитарных науках. Но если система ЕГЭ сохранится, то в список обязательных экзаменов необходимо добавить ЕГЭ по истории.

Кроме того, председатель РВИО предложил предоставить больше свободы учителям истории в определении форм и методов преподавания и не забывать об идеологической повестке.

«Мы почему-то думаем, если у нас на истории не будет нашей идеологии, не будет нашей научной концепции, как это было в советские годы, то преподавание истории в школе будет чистеньким, беленьким, объективным, деидеологизированным. Не будет» - Владимир Мединский.

Напомним, что в период с мая 2012 по январь 2020 Владимир Мединский занимал должность Министра культуры Российской Федерации.

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