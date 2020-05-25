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Экономика

Правительство РФ рассмотрит план восстановления экономики на полтора года

Экономика
Сегодня, 25 мая Минэкономразвития представит скорректированный план восстановления российской экономики.

О том, что план, доработанный с учетом замечаний и предложений депутатов и предпринимательских сообществ будет внесен для рассмотрения в Правительство РФ , сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

- Мы хотим использовать эти инициативы и новации, в том числе, которые касаются ограничения проверок и улучшения инвестклимата в стране, —сообщил Решетников.

По словам министра, исполнение поручение Президента РФ по разработке плана по восстановлению экономики занимает главное место в текущей деятельности ведомства.

Предварительный проект плана восстановления экономики после удара, нанесенного ограничительными мерами введенными Президентом РФ в связи с коронавирусом, включал три этапа.

  • Этап адаптации -  конец II квартала - III квартал 2020 г., на этом этапе предполагается остановить распространение рецессии.
  • Этап восстановления - IV квартал 2020 - II квартал 2021 года, на этом этапе правительство планирует добиться роста экономики и обеспечить рост реальных доходов населения.
  • Этап активного экономического роста должен наступить уже во второй половине будущего 2021 года.

План восстановления экономики включает в себя ряд направлений, реализация которых распределена на ближайшие 10-12 месяцев. В том числе планируются меры стимулирования потребительского спроса, по снижению административных барьеров, по упрощению госрегулирования, по поддержке пострадавших отраслей и т.д.

Правительством РФ уже было принято два пакета  антикризисных мер по поддержке экономики в условиях коронавируса. Меры в рамках плана восстановления показателей экономики станут третьим пакетом.

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