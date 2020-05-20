Парад Победы и голосование по поправкам в Конституцию могут провести в один день

Возможная дата мероприятий - 24 июня и 8 июля.

Новый способ работы с электоратом, когда принимаемые решения сначала появляются в виде слухов, позволяет замерить лояльность граждан. Официальное объявление принятого решения как правило остается за главой государства.

Однако в данном случае, окончательное решение пока не принято и будет зависеть от эпидситуации, пишет РБК.

Голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы перенесли на неопределенный срок в связи с мерами по борьбе с коронавирусом.