Дату начала ЕГЭ объявил Владимир Путин: экзамены начнутся с 29 июня
Проведение экзаменов стало возможным благодаря «устойчивому снижению угрозы эпидемии коронавируса», отметил президент. Окончательных график проведения ЕГЭ по разным приметам пока не опубликован.
Напомним, что согласно уже принятым решениям, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в ВУЗ. Все без исключения выпускники получат аттестаты на основе годовых оценок в срок до 15 июня.
Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что ранее были отменены выпускные ОГЭ для девятиклассников.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что прием документов в вузы от выпускников 2020 года планируется в июле.
- При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября, — считает Фальков.
В связи с переносом ЕГЭ будет также перенесен и призыв в армию выпускников школ 2020 года.
UPD: 29 июня - ЕГЭ по географии, литературе и информатике. По русскому языку — будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля - ЕГЭ по профильной математике, на 9 июля — по истории и физике, на 13 июля — по обществознанию и химии, на 16 июля — по биологии. Также 16 июля пройдет письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, устную часть школьники смогут сдать 18 и 20 июля.
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