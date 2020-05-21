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Общество

Дату начала ЕГЭ объявил Владимир Путин: экзамены начнутся с 29 июня

Общество
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 29 июня. Об этом 21 мая сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Проведение экзаменов стало возможным благодаря «устойчивому снижению угрозы эпидемии коронавируса», отметил президент. Окончательных график проведения ЕГЭ по разным приметам пока не опубликован.

Напомним, что согласно уже принятым решениям, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто решил поступать в ВУЗ. Все без исключения выпускники получат аттестаты на основе годовых оценок в срок до 15 июня.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что ранее были отменены выпускные ОГЭ для девятиклассников. 

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, что прием документов в вузы от выпускников 2020 года планируется  в июле.

- При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно, но учебный год вузы настроены начать 1 сентября, — считает Фальков.

В связи с переносом ЕГЭ будет также перенесен и призыв в армию выпускников школ 2020 года.

UPD: 29 июня - ЕГЭ по географии, литературе и информатике. По русскому языку — будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля. 6 июля - ЕГЭ по профильной математике, на 9 июля — по истории и физике, на 13 июля — по обществознанию и химии, на 16 июля — по биологии. Также 16 июля пройдет письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, устную часть школьники смогут сдать 18 и 20 июля.

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