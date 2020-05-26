Владимир Путин назначил даты проведения Парада Победы и акции Бессмертный полк

Глава государства сослался на то, что пик инфекции коронавируса можно считать пройдённым, и предложил провести парад в день, когда по Красной площади прошёл первый парад победы в 1945 году.

Акция Бессмертный полк, проходившая в этом году 9 мая преимущественно в соцсетях, перенесена на 26 июля.

Синхронизировать проведение Парада победы и шествия Бессмертный полк власти не считают возможным из-за того, что во время шествия невозможно обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции.