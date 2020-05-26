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Общество

Владимир Путин назначил даты проведения Парада Победы и акции Бессмертный полк

Общество
Президент России Владимир Путин назначил проведение Парада Победы на 24 июня. Министерство обороны получило поручение начать к нему подготовку.

Глава государства сослался на то, что пик инфекции коронавируса можно считать пройдённым, и предложил провести парад в день, когда по Красной площади прошёл первый парад победы в 1945 году.

Акция Бессмертный полк, проходившая в этом году 9 мая преимущественно в соцсетях, перенесена на 26 июля.

Синхронизировать проведение Парада победы и шествия Бессмертный полк власти не считают возможным из-за того, что во время шествия невозможно обеспечить соблюдение необходимой социальной дистанции.

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