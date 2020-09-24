Определена программа и место проведения Форума стратегов 2020
Форум стратегов с заявленной тематикой "Реальность 2020 и повестка десятилетия" пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 октября на площадке отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская». В деловую программу включены 39 мероприятий, а том числе два пленарных заседания. Учитывая возможное ограничение количества участников, впервые будут проведены онлайн дни Форума (19-23 октября и 30-31 октября) с дополнительными сессиями и мастер-классами.
26 октября в установочном пленарном заседании, примут участие ректоры российских вузов, диалог которых будет призван дать более широкую перспективу темы стратегирования и станет прологом к мероприятиям первого дня Форума.
27 октября центральным событием станет второе пленарное заседание, на котором главы федеральных министерств, председатель Счетной палаты РФ, губернаторы регионов и представители бизнеса обсудят «как возможно устойчивое развитие во времена неустойчивости?» и как происходит синхронизация национальных целей Российской Федерации с горизонтом целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.
Программный комитет Форума стратегов 2020 возглавляют председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.
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