Александр Беглов назвал сроки открытия движения по шести новым дорогам

Реконструкцию Лиговского путепровода и участка трассы «Нарва» от Лигово до Красного Села, которая ведется с привлечением федеральных средств, должны сдать в начале декабря текущего года.

В начале сентября движение откроют на Софийской улице (участок от перекрёстка с дорогой на Колпино до заводского проезда) и по продолжению Варшавской улицы (участок от Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы).

Не позднее ноября должны открыть движение по перемычке между Петербургским шоссе и Сарицкой улицей.

Не позднее декабря власти планируют открыть транзитное движение по автодороге в объезд Красного Села и по путепроводу через улицу Свободы.

Реконструкцию Лиговского путепровода и участка трассы «Нарва» от Лигово до Красного Села должны закончить в начале декабря.

Город также ожидает в этом году окончание работ по расширению Таллинского шоссе и проспекта Маршала Жукова.

Сроки окончания работ по дорожному строительству озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.