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Город

Александр Беглов назвал сроки открытия движения по шести новым дорогам

Город
Администрация Петербурга рассчитывает сдать в эксплуатацию до конца года пять объектов дорожной инфраструктуры. Дороги и путепроводы строятся в рамках городской Адресной инвестиционной программы и обеспечат улучшение транспортного сообщения с удаленными районами Санкт-Петербурга. Еще одна дорога будет достроена при участии Федерального дорожного агентства.

Реконструкцию Лиговского путепровода и участка трассы «Нарва» от Лигово до Красного Села, которая ведется с привлечением федеральных средств, должны сдать в начале декабря текущего года.

В начале сентября движение откроют на Софийской улице (участок от перекрёстка с дорогой на Колпино до заводского проезда) и по продолжению Варшавской улицы (участок от Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы).

Не позднее ноября должны открыть движение по перемычке между Петербургским шоссе и Сарицкой улицей.

Не позднее декабря власти планируют открыть транзитное движение по автодороге в объезд Красного Села и по путепроводу через улицу Свободы.

Реконструкцию Лиговского путепровода и участка трассы «Нарва» от Лигово до Красного Села должны закончить в начале декабря.

Город также ожидает в этом году окончание работ по расширению Таллинского шоссе и проспекта Маршала Жукова.

Сроки окончания работ по дорожному строительству озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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