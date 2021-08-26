Александр Беглов назвал сроки открытия движения по шести новым дорогам
Реконструкцию Лиговского путепровода и участка трассы «Нарва» от Лигово до Красного Села, которая ведется с привлечением федеральных средств, должны сдать в начале декабря текущего года.
В начале сентября движение откроют на Софийской улице (участок от перекрёстка с дорогой на Колпино до заводского проезда) и по продолжению Варшавской улицы (участок от Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы).
Не позднее ноября должны открыть движение по перемычке между Петербургским шоссе и Сарицкой улицей.
Не позднее декабря власти планируют открыть транзитное движение по автодороге в объезд Красного Села и по путепроводу через улицу Свободы.
Реконструкцию Лиговского путепровода и участка трассы «Нарва» от Лигово до Красного Села должны закончить в начале декабря.
Город также ожидает в этом году окончание работ по расширению Таллинского шоссе и проспекта Маршала Жукова.
Сроки окончания работ по дорожному строительству озвучил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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