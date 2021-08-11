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Бизнес

ФСБ предлагает запретить жучки для прослушки иностранного производства

Бизнес
Федеральная служба безопасности подготовила проект постановления Правительства РФ направленный на запрет поставок иностранной шпионской аппаратуры на территории России.

В частности, ФСБ предлагает изменить порядок выдачи лицензий на разработку, производство и торговлю техническими средствами для скрытого прослушивания и других устройств слежения, с тем, чтобы осуществлять эту деятельность могли только российские компании.

Разработчики НПА поясняют, что запрет коснется только профессиональной специализированной техники, используемой для скрытого получения, записи и передачи информации. Цифровые радионяни и трекеры для животных под запрет не попадут.

В то же время Минцифры готовит изменения в закон «О связи», направленные на упрощение порядка ввоза в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ) гражданского назначения. Согласно предложениям ведомства, лицензию на импорт товара можно было бы выдавать без дополнительных процедур, если такой товар уже включен в Реестр устройств гражданского назначения, разрешённых для ввоза на территорию РФ, держателем которого является Роскомнадзор.

 

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