ФСБ предлагает запретить жучки для прослушки иностранного производства

В частности, ФСБ предлагает изменить порядок выдачи лицензий на разработку, производство и торговлю техническими средствами для скрытого прослушивания и других устройств слежения, с тем, чтобы осуществлять эту деятельность могли только российские компании.

Разработчики НПА поясняют, что запрет коснется только профессиональной специализированной техники, используемой для скрытого получения, записи и передачи информации. Цифровые радионяни и трекеры для животных под запрет не попадут.

В то же время Минцифры готовит изменения в закон «О связи», направленные на упрощение порядка ввоза в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ) гражданского назначения. Согласно предложениям ведомства, лицензию на импорт товара можно было бы выдавать без дополнительных процедур, если такой товар уже включен в Реестр устройств гражданского назначения, разрешённых для ввоза на территорию РФ, держателем которого является Роскомнадзор.