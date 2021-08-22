В сети появились первые фотографии внедорожника Great Wall Tank 600

Новый Great Wall относится к вымирающей категории рамных внедорожников. Универсальный пятидверный кузов, высокий клиренс и полный привод при свойственной автомобилям этой марки гуманной цене – все это может стать неоспоримом преимуществом на российском рынке, где подобные автомобили всегда высоко ценились и даже аналогичный по характеристикам, ног не по качеству, УАЗ Патриот находит своего покупателя.

Правда, на данный момент было объявлено о поставках в Россию только младшей модификации внедорожника. Great Wall Tank 300 обладающий гораздо более скромными габаритами и характеристиками должен стать доступен к заказу в отечественных автосалонах к концу этого года. А судьбу «шестисотой» модели, оснащенной 3-х литровым бензиновым турбомотором с мощностью 354 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, судя по всему, решат продажи «трехсотой».