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Авто

В сети появились первые фотографии внедорожника Great Wall Tank 600

Авто
Первые фото нового Great Wall Tank 600 Первые фото нового Great Wall Tank 600 Ранее анонсированный автомобиль вызвал повышенный интерес автолюбителей за счет впечатляющих характеристик. Теперь к плюсам китайского рамного «джипа» добавился брутальный классический дизайн.

Новый Great Wall относится к вымирающей категории рамных внедорожников. Универсальный пятидверный кузов, высокий клиренс и полный привод при свойственной автомобилям этой марки гуманной цене – все это может стать неоспоримом преимуществом на российском рынке, где подобные автомобили всегда высоко ценились и даже аналогичный по характеристикам, ног не по качеству, УАЗ Патриот находит своего покупателя.

Правда, на данный момент было объявлено о поставках в Россию только младшей модификации внедорожника. Great Wall Tank 300 обладающий гораздо более скромными габаритами и характеристиками должен стать доступен к заказу в отечественных автосалонах к концу этого года. А судьбу «шестисотой» модели, оснащенной 3-х литровым бензиновым турбомотором с мощностью 354 л.с. и девятиступенчатой автоматической коробкой передач, судя по всему, решат продажи «трехсотой».

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