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Внешняя политика

Названы пять признаков краха американской империи

Внешняя политика
Американский профессор и колумнист журнала National Interest Марк Кац перечислил пять признаков того, что США больше не является доминирующей мировой державой.

По мнению автора статьи, эпоха мирового доминирования США, пришедшая на смену биполярного мира времен холодной войны, закончилась. В качестве основных признаков изменившегося миропорядка приводятся следующие факторы:

  • неспособность США одержать победу в ее крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке
  • потеря инициативы в продолжающихся конфликтах в Сирии, Ливии и Йемене.
  • неспособность США предотвратить подъем все более могущественного Китая в отстаивании обширных морских притязаний на Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море
  • отсутствие эффективного ответа на захват Россией территорий Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году
  • неудачные попытки Вашингтона сблизиться с американскими противниками и безуспешные попытки Вашингтона отговорить союзников Америки от сотрудничества с этими противниками

Таким образом, по мнению господина Каца, можно констатировать начало периода биполярного китайско-американского мироустройства, в котором Вашингтон и Пекин соревнуются за влияние над всеми другими странами мира.

Отдельно стоит отметить, что издателем и исполнительным директором американского журнала National Interest, который регулярно цитируют российские СМИ является Дмитрий Саймс известный тем, что вместе с депутатом Государственной думы от «Единой России» Вячеславом Никоновым ведет на Первом канале политическое ток-шоу «Большая игра». Кроме того, в редакционную коллегию издания много лет входил Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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