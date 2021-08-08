Названы пять признаков краха американской империи
По мнению автора статьи, эпоха мирового доминирования США, пришедшая на смену биполярного мира времен холодной войны, закончилась. В качестве основных признаков изменившегося миропорядка приводятся следующие факторы:
- неспособность США одержать победу в ее крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке
- потеря инициативы в продолжающихся конфликтах в Сирии, Ливии и Йемене.
- неспособность США предотвратить подъем все более могущественного Китая в отстаивании обширных морских притязаний на Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море
- отсутствие эффективного ответа на захват Россией территорий Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году
- неудачные попытки Вашингтона сблизиться с американскими противниками и безуспешные попытки Вашингтона отговорить союзников Америки от сотрудничества с этими противниками
Таким образом, по мнению господина Каца, можно констатировать начало периода биполярного китайско-американского мироустройства, в котором Вашингтон и Пекин соревнуются за влияние над всеми другими странами мира.
Отдельно стоит отметить, что издателем и исполнительным директором американского журнала National Interest, который регулярно цитируют российские СМИ является Дмитрий Саймс известный тем, что вместе с депутатом Государственной думы от «Единой России» Вячеславом Никоновым ведет на Первом канале политическое ток-шоу «Большая игра». Кроме того, в редакционную коллегию издания много лет входил Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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