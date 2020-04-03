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Технологии

У новой модели iPhone все меньше тайн

Технологии
IPhone SE образца 2020 года (TechMate01) IPhone SE образца 2020 года (TechMate01) Вышедшая в прошлом году бюджетная модель  iPhone SE получила бешенную популярность и была раскуплена практически моментально. Все это не оставляло шансов компании из Купертино и в этом году порадовать своих поклонников упрощённой и удешевленной версией топовых устройств.

Однако, по традиции Apple не балует своих фанатов какими-либо техническими подробностями новинок. Вот и в этот раз определенности не было даже с названием. Изначальный вариант iPhone SE 2 быстро был заменен на iPhone SE 2020, но судя по тому, что на официальном сайте компании iPhone SE появились новые аксессуары, не подходящие по размерам к оригинальному iPhone SE, но относящиеся к нему по категории, мы получим новое устройство со старым названием.

На сегодняшний момент из немногочисленных утечек информации известно, что iPhone SE получит по наследству корпус от iPhone 8, а техническая начинка в урезанном виде будет от iPhone 11. Кроме того сохранится полюбившийся пользователям 4,7-дюймовый дисплей сканер отпечатков пальцев, расположенный непосредственно в кнопке. Объем оперативной памяти ограничат 4 Гб, а варианты постоянного хранилища будут представлены в трех вариантах: 64 Гб, 128 или 256 Гб.

О точном дне презентации устройства на данный момент ничего не известно, но наиболее часто упоминаются две даты: 3 и 15 апреля.

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