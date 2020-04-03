У новой модели iPhone все меньше тайн
Однако, по традиции Apple не балует своих фанатов какими-либо техническими подробностями новинок. Вот и в этот раз определенности не было даже с названием. Изначальный вариант iPhone SE 2 быстро был заменен на iPhone SE 2020, но судя по тому, что на официальном сайте компании iPhone SE появились новые аксессуары, не подходящие по размерам к оригинальному iPhone SE, но относящиеся к нему по категории, мы получим новое устройство со старым названием.
На сегодняшний момент из немногочисленных утечек информации известно, что iPhone SE получит по наследству корпус от iPhone 8, а техническая начинка в урезанном виде будет от iPhone 11. Кроме того сохранится полюбившийся пользователям 4,7-дюймовый дисплей сканер отпечатков пальцев, расположенный непосредственно в кнопке. Объем оперативной памяти ограничат 4 Гб, а варианты постоянного хранилища будут представлены в трех вариантах: 64 Гб, 128 или 256 Гб.
О точном дне презентации устройства на данный момент ничего не известно, но наиболее часто упоминаются две даты: 3 и 15 апреля.
- Конференция Apple WWDC 2018. Быстрее, выше, новее.
- Цены на флагманский смартфон компании Samsung достигли исторического минимума
- Светлана Лобода поздравила с днем рождения лидера группы Rammstein
- Роспотребнадзор занялся проверкой слухов о поступившем в продажу «пластиковом» рисе
- Apple назвал самые популярные приложения в России в 2017 году
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах
- Кому можно работать в апреле регионы будут решать самостоятельно
- В Санкт-Петербурге зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19
- В Крыму ввели карантин и остановили все стройки
- Известный российский вирусолог описал наиболее вероятный сценарий распростронения коронавируса в Россиии
- Китайская компания Xiaomi представила сверхбюджетную электробритву Mijia S300
- Президент США Дональд Трамп не исключает введения нефтяных пошлин против России
- Умер знаменитый автор и исполнитель песен Билл Визерс
- Группа Little Big даст онлайн-концерт
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах