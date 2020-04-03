У новой модели iPhone все меньше тайн

Однако, по традиции Apple не балует своих фанатов какими-либо техническими подробностями новинок. Вот и в этот раз определенности не было даже с названием. Изначальный вариант iPhone SE 2 быстро был заменен на iPhone SE 2020, но судя по тому, что на официальном сайте компании iPhone SE появились новые аксессуары, не подходящие по размерам к оригинальному iPhone SE, но относящиеся к нему по категории, мы получим новое устройство со старым названием.

На сегодняшний момент из немногочисленных утечек информации известно, что iPhone SE получит по наследству корпус от iPhone 8, а техническая начинка в урезанном виде будет от iPhone 11. Кроме того сохранится полюбившийся пользователям 4,7-дюймовый дисплей сканер отпечатков пальцев, расположенный непосредственно в кнопке. Объем оперативной памяти ограничат 4 Гб, а варианты постоянного хранилища будут представлены в трех вариантах: 64 Гб, 128 или 256 Гб.

О точном дне презентации устройства на данный момент ничего не известно, но наиболее часто упоминаются две даты: 3 и 15 апреля.