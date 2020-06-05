Выход нового iPhone будет перенесен

Согласно информации Bloomberg, исполнительный директор Broadcom в разговоре с финансовыми аналитиками своей компании, обсуждал предполагаемое отсутствие роста финансовых показателей вплоть до четвертого квартала, которое по его словам связано с «задержкой выпуска основного продукта у крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке».

Судя по всему, речь может идти только у компании Apple, которая является одним из ключевых партнеров Broadcom, являющейся крупнейшей компанией в Северной Америке, занимающийся выпуском полупроводниковой продукции, в том числе, разработкой модулей беспроводной связи, в том числе использовавшихся во всех предыдущих моделях iPhone.

Напомним, что ранее о переносе даты выпуска iPhone 12 сообщал The Wall Street Journal, со ссылкой на другого крупного технологического партнера Apple – компанию Foxconn.