Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Технологии

Выход нового iPhone будет перенесен

Технологии
Bloomberg сообщает о переносе даты выпуска iPhone 12 Bloomberg сообщает о переносе даты выпуска iPhone 12 По сообщению Bloomberg, поступление в продажу новых iPhone 12 будет перенесено на более поздний срок.  Это может быть связано с пандемией коронавируса, из-за которого инженеры компании Apple занимающиеся разработкой нового устройства были вынуждены работать удаленно.

Согласно информации Bloomberg, исполнительный директор Broadcom в разговоре с финансовыми аналитиками своей компании, обсуждал предполагаемое отсутствие роста финансовых показателей вплоть до четвертого квартала, которое по его словам связано с «задержкой выпуска основного продукта у крупного производителя мобильных телефонов в Северной Америке».

Судя по всему, речь может идти только у компании Apple, которая является одним из ключевых партнеров Broadcom, являющейся крупнейшей компанией в Северной Америке, занимающийся выпуском полупроводниковой продукции, в том числе, разработкой модулей беспроводной связи, в том числе использовавшихся во всех предыдущих моделях iPhone.

Напомним, что ранее о переносе даты выпуска iPhone 12 сообщал The Wall Street Journal, со ссылкой на другого крупного технологического партнера Apple – компанию Foxconn.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Алексей, фрилансер, 31 год Какое место в Петербурге придает вам сил?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика