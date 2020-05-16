Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Общество

В Комитете по социальной политике рассказали, как пенсионерам получить дополнительные выплаты

Общество
Для этого необходимо заполнить и направить в районный отдел социальной защиты уведомление о соблюдении режима самоизоляции.

 

Правительство Санкт-Петербурга в качестве меры социальной поддержки приняло решение выплатить неработающим петербуржцам старше 65 лет единовременную денежную компенсацию в размере 2 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга единовременная выплата уже перечислена на счета граждан, относящихся к маломобильным группам населения:

  • пенсионерам, достигшим возраста 80-ти лет и старше;
  • инвалидам I группы;
  • инвалидам II группы, достигшим возраста 74-х лет и старше;
  • пенсионерам старше 65-ти лет, находящимся на социальном обслуживании на дому.

По состоянию на 14 мая текущего года, выплаты получили 298,3 тыс. человек на общую сумму 596,5 млн руб.

Прочим пенсионерам старше 65-ти лет единовременная денежная выплата будет предоставлена на основании уведомления о соблюдении режима самоизоляции.

Скачать Образец уведомления

Уведомление можно направить в администрацию района по месту проживания обычным письмом, а также на адреса электронной почты или передать в администрацию через специально установленный ящик. Контактная информация в ближайшее время будет опубликована на сайтах районных администраций.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Алиса, наблюдатель, 25 лет Как вы оцениваете уровень своего образования?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика