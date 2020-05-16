В Комитете по социальной политике рассказали, как пенсионерам получить дополнительные выплаты
Правительство Санкт-Петербурга в качестве меры социальной поддержки приняло решение выплатить неработающим петербуржцам старше 65 лет единовременную денежную компенсацию в размере 2 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга единовременная выплата уже перечислена на счета граждан, относящихся к маломобильным группам населения:
- пенсионерам, достигшим возраста 80-ти лет и старше;
- инвалидам I группы;
- инвалидам II группы, достигшим возраста 74-х лет и старше;
- пенсионерам старше 65-ти лет, находящимся на социальном обслуживании на дому.
По состоянию на 14 мая текущего года, выплаты получили 298,3 тыс. человек на общую сумму 596,5 млн руб.
Прочим пенсионерам старше 65-ти лет единовременная денежная выплата будет предоставлена на основании уведомления о соблюдении режима самоизоляции.
Уведомление можно направить в администрацию района по месту проживания обычным письмом, а также на адреса электронной почты или передать в администрацию через специально установленный ящик. Контактная информация в ближайшее время будет опубликована на сайтах районных администраций.
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