В Комитете по социальной политике рассказали, как пенсионерам получить дополнительные выплаты

Правительство Санкт-Петербурга в качестве меры социальной поддержки приняло решение выплатить неработающим петербуржцам старше 65 лет единовременную денежную компенсацию в размере 2 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга единовременная выплата уже перечислена на счета граждан, относящихся к маломобильным группам населения:

пенсионерам, достигшим возраста 80-ти лет и старше;

инвалидам I группы;

инвалидам II группы, достигшим возраста 74-х лет и старше;

пенсионерам старше 65-ти лет, находящимся на социальном обслуживании на дому.

По состоянию на 14 мая текущего года, выплаты получили 298,3 тыс. человек на общую сумму 596,5 млн руб.

Прочим пенсионерам старше 65-ти лет единовременная денежная выплата будет предоставлена на основании уведомления о соблюдении режима самоизоляции.

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Уведомление можно направить в администрацию района по месту проживания обычным письмом, а также на адреса электронной почты или передать в администрацию через специально установленный ящик. Контактная информация в ближайшее время будет опубликована на сайтах районных администраций.