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Культура

Тарантино назвал лучший, по его мнению, фильм десятилетия

Культура
Кинорежиссёр Квентин Тарантино рассказал изданию Premiere, что считает лучшим фильмом последних десяти лет картину «Социальная сеть» Дэвида Финчера.

Тарантино заявил, что у этого фильма просто нет конкурентов.

В фильме рассказывается о создании Facebook. «Социальная сеть» вышла в прокат в 2010 году с участием Джесси Айзенберга, Эндрю Гарфилда и Джастина Тимберлейка.

На второе место режиссёр поставил фильм Криса Нолана «Дюнкерк», который появился на экранах в 2017 году и посвящён событиям Второй мировой войны.

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