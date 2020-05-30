Культура
Тарантино назвал лучший, по его мнению, фильм десятилетия
Тарантино заявил, что у этого фильма просто нет конкурентов.
В фильме рассказывается о создании Facebook. «Социальная сеть» вышла в прокат в 2010 году с участием Джесси Айзенберга, Эндрю Гарфилда и Джастина Тимберлейка.
На второе место режиссёр поставил фильм Криса Нолана «Дюнкерк», который появился на экранах в 2017 году и посвящён событиям Второй мировой войны.
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