Зенит покупает Клаудиньо за 15 миллионов евро
Кроме петербургского клуба на игрока олимпийской сборной Бразилии претендовала итальянская Рома и немецкий РБ Лейпциг, но именно Зенит сделал наиболее выгодное предложение как клубу, так и самому игроку. Приблизительная стоимость сделки оценивается в 15 миллионов евро и 20% от суммы последующей перепродажи игрока.
Двадцатичетырехлетний атакующий полузащитник Клаудио Луис Родригес Парис Леонель более известный в футбольном мире как Клаудиньо в 122 играх за Ред Булл Брагантино забил 32 гола и отдал 24 голевые передачи.
Гол Клаудиньо в чемпионате Бразилии. Видео @ScoutUnderrated.
В настоящий момент игрок готовится к финалу олимпийского футбольного турнира, в котором сборная Бразилии сыграет со сборной Испании. Официально о приобретении Клаудиньо будет объявлено на следующей неделе.
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