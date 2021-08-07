Зенит покупает Клаудиньо за 15 миллионов евро

Кроме петербургского клуба на игрока олимпийской сборной Бразилии претендовала итальянская Рома и немецкий РБ Лейпциг, но именно Зенит сделал наиболее выгодное предложение как клубу, так и самому игроку. Приблизительная стоимость сделки оценивается в 15 миллионов евро и 20% от суммы последующей перепродажи игрока.

Двадцатичетырехлетний атакующий полузащитник Клаудио Луис Родригес Парис Леонель более известный в футбольном мире как Клаудиньо в 122 играх за Ред Булл Брагантино забил 32 гола и отдал 24 голевые передачи.

Гол Клаудиньо в чемпионате Бразилии. Видео @ScoutUnderrated.

В настоящий момент игрок готовится к финалу олимпийского футбольного турнира, в котором сборная Бразилии сыграет со сборной Испании. Официально о приобретении Клаудиньо будет объявлено на следующей неделе.