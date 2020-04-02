В Санкт-Петербурге зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19

Всего за сутки зарегистрирован 771 новый случай в 29 российских регионах. Кроме того, зафиксировано 34 новых случая выздоровления и 4 смертельных исхода.

Лидером по количеству выявленных заражений вирусом COVID-19 остается Москва: за сутки диагноз подтвердился у 595 человек. Северная столица занимает третью строчку.