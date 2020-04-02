Политика
В Санкт-Петербурге зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19
Всего за сутки зарегистрирован 771 новый случай в 29 российских регионах. Кроме того, зафиксировано 34 новых случая выздоровления и 4 смертельных исхода.
Лидером по количеству выявленных заражений вирусом COVID-19 остается Москва: за сутки диагноз подтвердился у 595 человек. Северная столица занимает третью строчку.
- Известный российский вирусолог описал наиболее вероятный сценарий распростронения коронавируса в Россиии
- Ученые назвали основные угрозы, которые могут уничтожить человечество в ближайшие годы
- Число заболевших коронавирусом в Южной Корее продолжает расти
- В Южной Корее выявлены еще четыре случая заражения вирусом MERS
- Вирус без вакцины добрался до Таиланда
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах
- У новой модели iPhone все меньше тайн
- Кому можно работать в апреле регионы будут решать самостоятельно
- В Крыму ввели карантин и остановили все стройки
- Известный российский вирусолог описал наиболее вероятный сценарий распростронения коронавируса в Россиии
- Китайская компания Xiaomi представила сверхбюджетную электробритву Mijia S300
- Президент США Дональд Трамп не исключает введения нефтяных пошлин против России
- Умер знаменитый автор и исполнитель песен Билл Визерс
- Группа Little Big даст онлайн-концерт
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах