Борис Титов: Административное давление на бизнес не снижается

О том, что из-за неверной организации статистики государство не видит реальный уровень административного давления говорится в материалах ежегодного доклада уполномоченного президенту РФ Владимиру Путину. В частности статистика не учитывает работу ведомств в форме мониторингов, рейдов, административных расследованиях и т.д.

У некоторых ведомств доля административных дел возбужденных против бизнеса без проведения проверок составляет более пятидесяти проценов. В частности: у Роспотребнадзора до 15%, у Росприроднадзора — более 65%, у Россельхознадзора — до 50%, у Федеральной антимонопольной службы — до 93%, у Росалкогольрегулирования — 93,8%.

Полностью отказаться от возбуждения административных дел бес проверок смогли только в МЧС и Роструде.

Если в 2015 году к административной отвественности было привлечено порядка 400 тыс юрлиц, то в 2019 - более 1 млн только юридических лиц, то есть 25% от числа действующих. ПО данным Росстата объём штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере экономики превысил 240 млрд рублей.

При этом, 88% нарушений чиновников при проведении проверок бизнеса завершаются простым предупреждением.

«На фоне роста числа и количества штрафов представляется, что основная задача реформы контроля и надзора — ликвидация избыточных (неактуальных, необоснованных) обязательных требований — пока не реализована», - констатирует Титов.