Петербуржцам дожившим до 100 лет выплатят по 25 тысяч рублей
Со следующего года петербуржцам дожившим до 90, 95 и до 100 лет город обещает начать выплачивать специальные юбилейные единоразовые пособия в 15, 20 и 25 тысяч рублей соответственно.
Деньги планируют выплачивать к юбилейным датам.
Время для инициативы Александр Беглов выбрал неожиданное – до Дня пожилого человека ещё больше месяца. Отдельные эксперты связывают инициативу губернатора с предстоящими общероссийскими выборами. Однако, учитывая возраст предполагаемого электората, попытка повлиять на их интерес к голосованию обещанием не самой большой по размеру премии к юбилею, который состоится только после Нового года выглядит очень смелой.
Согласно приведенной губернатором статистике, в 2021 году число петербуржцев возрастом 90 лет и старше составляет 29,6 тысяч человек. Из них планку в 100 лет преодолели 350-т.
О размерах выплат при дожитии до 105, 110, 115 лет и далее пока не сообщается.
- Кого из футболистов позовет в сборную Карпин
- Почему пропаганда гомосексуализма - опаснейшая тенденция современности
- Власти найдут неучтенных собственников дачных домиков и участков
- В Госдуму поступил законопроект о возможности изменения стоимости контрактов на строительство
- За неправильную парковку во дворах Петербурга будут штрафовать
- Министр просвещения опроверг слухи об обязательной вакцинации школьников к 1 сентября
- Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы
- Сердар Азмун переходит в Лион
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Названы самые популярные российские фильмы последних лет