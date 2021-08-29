Петербуржцам дожившим до 100 лет выплатят по 25 тысяч рублей

Со следующего года петербуржцам дожившим до 90, 95 и до 100 лет город обещает начать выплачивать специальные юбилейные единоразовые пособия в 15, 20 и 25 тысяч рублей соответственно.

Деньги планируют выплачивать к юбилейным датам.

Время для инициативы Александр Беглов выбрал неожиданное – до Дня пожилого человека ещё больше месяца. Отдельные эксперты связывают инициативу губернатора с предстоящими общероссийскими выборами. Однако, учитывая возраст предполагаемого электората, попытка повлиять на их интерес к голосованию обещанием не самой большой по размеру премии к юбилею, который состоится только после Нового года выглядит очень смелой.

Согласно приведенной губернатором статистике, в 2021 году число петербуржцев возрастом 90 лет и старше составляет 29,6 тысяч человек. Из них планку в 100 лет преодолели 350-т.

О размерах выплат при дожитии до 105, 110, 115 лет и далее пока не сообщается.