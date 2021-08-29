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Город

Петербуржцам дожившим до 100 лет выплатят по 25 тысяч рублей

Город
Губернатор Санкт-Петербурга вновь удивил горожан интересной инициативной. Глава администрации Александр Беглов, вслед за главой Российской Федерации Владимиром Путиным решил поддержать пенсионеров единоразовыми социальными выплатами.

Со следующего года петербуржцам дожившим до 90, 95 и до 100 лет город обещает начать выплачивать специальные юбилейные единоразовые пособия в 15, 20 и 25 тысяч рублей соответственно.

Деньги планируют выплачивать к юбилейным датам.

Время для инициативы Александр Беглов выбрал неожиданное – до Дня пожилого человека ещё больше месяца. Отдельные эксперты связывают инициативу губернатора с предстоящими общероссийскими выборами. Однако, учитывая возраст предполагаемого электората, попытка повлиять на их интерес к голосованию обещанием не самой большой по размеру премии к юбилею, который состоится только после Нового года выглядит очень смелой.

Согласно приведенной губернатором статистике, в 2021 году число петербуржцев возрастом 90 лет и старше составляет 29,6 тысяч человек. Из них планку в 100 лет преодолели 350-т.

О размерах выплат при дожитии до 105, 110, 115 лет и далее пока не сообщается.

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